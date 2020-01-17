МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Объем промышленного производства в США в декабре уменьшился на 0,3% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,2%.

Значение за ноябрь было пересмотрено: теперь увеличение промпроизводства в стране в отчетном месяце оценивается в 0,8% в месячном выражении против предыдущей оценки роста в 1,1%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей в США в декабре опустилась до 77% с уровня ноября в 77,4%. Индикатор оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 77,1%, и на 2,8 процентного пункта меньше долгосрочного среднего уровня.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.