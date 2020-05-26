КИЕВ, 26 мая — ПРАЙМ. Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в апреле уменьшилась на 2,7% в гривневом эквиваленте, но в долларовом — выросла на 1,3%, до 81,4 миллиарда долларов, говорится сообщении минфина страны, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"За апрель 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7%, до 2 196 миллиарда гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3%, до 81,4 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, разница между этими суммами обусловлена девальвацией гривны к доллару на 4,04%.

По итогам прошлого года размер госдолга Украины составил 84,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Ранее занимавшая должность министра финансов страны Оксана Маркарова заявляла, что этот долг в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в этом году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП. При этом министерство сообщало, что Украина в текущем году должна выплатить 16,4 миллиарда долларов госдолга, а пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 миллиарда.