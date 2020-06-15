15 июн — Dow Jones. Судя по ряду данных, достигнув в апреле дна, экономическая активность в США продолжала расти, восстанавливаясь после падения, вызванного карантинными мерами.

Пока трудно сказать, продолжится ли восстановление такими же темпами, с учетом неопределенностей вокруг дальнейшего бюджетного стимулирования, новых вспышек инфицирования, а также негативного воздействия беспрецедентного сокращения рабочих мест на финансы потребителей. Тем не менее, L-образное восстановление, при котором активность остается подавленной, сейчас выглядит маловероятным. Хотя в целом восстановление может и не быть V-образным, оно будет более сильным, чем ожидали многие.

Наиболее веские подтверждения этому содержатся в данных по расходам потребителей. В апреле по сравнению с мартом расходы сократились на 16%, и это было самое большое падение по сравнению с предыдущим месяцем в истории.

Официальные данные по розничным продажам за май выйдут во вторник. Экономисты ожидают роста на 7,9%, что будет означать восстановление на 40% от падения в апреле.

В то же время недельные данные указывают на продолжение роста в начале июня. Продажи в универмагах на закончившейся 10 июня неделе превысили уровень аналогичного периода прошлого года, сообщила компания Facteus, которая отслеживает транзакции 16 млн пользователей дебетовых и кредитных карт. Продажи в продовольственных магазинах, в магазинах с пониженными ценами, а также в торгующих мелкими и промышленными товарами превысили прошлогодние уровни. Расходы в ресторанах и отелях были меньше, чем в прошлом году, но не настолько, как в апреле. Кинотеатры, авиакомпании и парки развлечений пока остаются в глубокой депрессии.

Эти данные не распределены географически и в большей мере отражают поведение пользователей дебетовых карт с невысокими доходами, сказал вице-президент Facteus Лорн Дэвис. Вместе с тем они соответствуют сообщениям о неожиданно сильных продажах в возобновивших работу универмагах.

Экономист Института международной экономики Карен Дайнан ожидает, что "сначала восстановление будет быстрым, оно станет существенным отскоком после глубокого спада активности".

"Меня не очень удивляет заметный рост от очень низких значений за апрель, но я также думаю, что темп восстановления замедлится после возобновления работы компаний, которые могут легко открыться", — сказала она.

По мнению Дэвиса, рост розничных продаж отчасти обусловлен отложенным спросом, который пока поддерживают выделенные по программам стимулирования деньги, и, вероятно, это не будет продолжаться долго. В компании Homebase, отслеживающей деятельность малых компаний, сообщили, что с середины апреля по 1 июня темп возобновления их работы был быстрым, а потом замедлился.

Больше всего неопределенностей на рынке труда. Экономисты думали, что занятость сильно сократится в мае, так как миллионы работников подали заявки на страховку от безработицы. Тем не менее, сосредоточив внимание на потенциальных безработных, они не заметили миллионы тех, кто получил работу, в результате чего чистая занятость выросла. Согласно опубликованному в пятницу прогнозу ФРС, в июне занятость продолжит расти.

Несмотря на эти позитивные изменения, состояние экономики остается плохим, что отражено в вышедших в среду прогнозах руководителей ФРС. Они ожидают, что в 4-м квартале безработица будет на уровне 9,3%, то есть примерно на пике, достигнутом в ходе рецессии 2007-2009 годов, а ВВП – на 6,5% меньше, чем годом ранее, то есть его годовое падение будет более глубоким, чем в любом квартале предыдущей рецессии.

Вместе с тем некоторые прогнозисты частных компаний менее пессимистичны. По оценке экономистов Goldman Sachs, расходы потребителей сейчас составляют 90% от предкризисного уровня против 74% в середине апреля, а экспорт продукции обрабатывающей промышленности в мае стабилизировался после падения в марте и апреле. По прогнозу компании, в 4-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП сократится на 3,8%. В пятницу в JPMorgan повысили прогноз ВВП на 4-й квартал до —4,8% г/г с —6,3%, отметив усиление потребления.

Этот шок не имеет прецедентов, поэтому надо быть готовыми к тому, что состояние экономики будет сильно отличаться от этих прогнозов в ту или иную сторону. Пандемия Covid-19 стала самым разрушительным для экономики природным бедствием за 100 лет. Природные бедствия подавляют активность, а по мере ослабления их воздействия активность обычно быстро возвращается к прежним уровням, демонстрируя V-образное восстановление.

Экономисты сомневаются, что так произойдет на этот раз. Во-первых, боязнь заразиться будет подавлять активность, пока не появится вакцина, а этого не произойдет как минимум еще много месяцев. На этой неделе инвесторов встревожил рост числа инфицированных в ряде штатов, где были рано отменены карантинные меры, и они опасаются повторного введения ограничений. Вместе с тем в Goldman говорят, что в целом рост заражений в таких штатах был незначительным. И даже если возникнет вторая волна, власти штатов могут не захотеть вновь вводить карантин.

Продолжительность этого бедствия означает, что многие из потерянных рабочих мест не будут восстановлены. "Потерявшие работу люди могут оказаться в еще более тяжелом финансовом положении, и это также станет тормозом для восстановления", — сказала Дайнан. На самом деле, по данным компании Epiq Aacer, которая отслеживает случаи неплатежеспособности, в этом году число заявлений о банкротствах физических лиц снижается. Однако рост их числа происходит с запозданием относительно роста безработицы, говорит старший вице-президент компании Крис Круз. По его словам, возможно, заявления о банкротствах пока не подаются благодаря отсрочкам платежей по ипотечным кредитам и повышенным пособиям по безработице.

Сильные данные по занятости за май заставили некоторых законодателей задуматься о целесообразности дальнейшего стимулирования со стороны федеральных властей, но, похоже, их голос звучит все менее уверенно. Даже если восстановление будет более быстрым, чем ожидается, оно начинается от такого глубокого дна, что лучше избыточное симулирование, чем недостаточное.

— Автор Greg Ip, greg.ip@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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