Совет ЕС обновил список стран для въезда в период пандемии
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Совет Евросоюза обновил список государств, из которых по причине достаточно благоприятной эпидемической обстановки возможен въезд на территорию ЕС.
Россия в обновленный список снова не вошла.
Итак, в страны Евросоюза по-прежнему можно въехать из:
- Австралии,
- Японии,
- Южной Кореи,
- Новой Зеландии,
- Руанды,
- Сингапура,
- Таиланда.
"Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности",- поясняется в заявлении Совета.
Обменен въезд из Уругвая. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19 на территории страны.
По данным на четверг, 17 декабря, в странах Европы за весь период пандемии зарегистрировано 22,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли — свыше 506 тысяч человек. За последнюю неделю заболели более 1,7 миллиона человек.
Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовало жителям региона праздновать Новый год и Рождество на улице. Это необходимо, чтобы снизить риски новых случаев заражения.
https://1prime.ru/world/20201218/832618881.html