США ввели санкции для китайского производителя полупроводников
ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. США ввели новые ограничения на доступ к технологиям в отношении крупнейшего китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), говорится на сайте американского министерства торговли.
"Мы не позволим современным американским технологиям помогать строить вооруженные силы все более агрессивного оппонента", — приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Уилбура Росса.
Недовольство США вызывает то, что эта компания тесно связана с оборонным промышленным комплексом Китая.
Кроме того, в список внесены более 60 других организаций, которые, по мнению американской стороны, представляют угрозу национальной безопасности США.
В начале декабря аналогичные ограничения в отношении SMIC были введены по линии Пентагона.
SMIC была основана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Шанхае, а представительства – в США, Японии, Италии, Гонконге и на Тайване.
https://1prime.ru/world/20201218/832626107.html