ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. США ввели новые ограничения на доступ к технологиям в отношении крупнейшего китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), говорится на сайте американского министерства торговли.

"Мы не позволим современным американским технологиям помогать строить вооруженные силы все более агрессивного оппонента", — приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Уилбура Росса.

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Недовольство США вызывает то, что эта компания тесно связана с оборонным промышленным комплексом Китая.

Кроме того, в список внесены более 60 других организаций, которые, по мнению американской стороны, представляют угрозу национальной безопасности США.

В начале декабря аналогичные ограничения в отношении SMIC были введены по линии Пентагона.

SMIC была основана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Шанхае, а представительства – в США, Японии, Италии, Гонконге и на Тайване.