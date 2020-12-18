МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 18 декабря разрешает ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана, сообщается на сайте ведомства.

Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей при ЕАЭС

Ведомство уточняет, что такое решение принято на основании представленной государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров республики Узбекистан информации о результатах обследования мест производств и анализа состояния тепличных хозяйств в указанном регионе республики.

Россельхознадзор разрешил ввоз ввоз томатов с предприятий "Golden Tree" (Куштепинский район), "Фарход Ранчо" (город Кувасой), "Фаргона Зиё курувчи" (город Кувасой). Ввоз перцев разрешен с предприятий "Новая волна" (Олтиарикский район), "Жилокор Замини" (Дангаринский район), "Саодатли Дил Фаровон" (Дангаринский район) и "Юлдашев Элдор" (Бешарикский район).

Запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей Узбекистана был введен в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата: с 26 ноября — из Ферганской области, с 4 декабря — из Навоийской области, с 11 декабря — из Кашкадарьинской области.