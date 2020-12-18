ЖЕНЕВА, 18 дек — ПРАЙМ. Власти Швейцарии приняли решение ужесточить ограничительные меры для борьбы с COVID-19: с 22 декабря по 22 января в кантонах с тяжелой ситуацией по коронавирусу закрываются рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, в том числе на новогодние праздники, говорится в заявлении властей, распространенном в пятницу. В Австрии на праздники введут дополнительные ограничительные меры

"Рестораны будут закрыты, так же как культурные учреждения, музеи. Магазины могут оставаться отрытыми, однако количество посетителей должно быть ограничено", — заявила на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

По ее словам, власти Швейцарии оставляют за собой право принять дополнительные меры в начале января, если данные ограничения не помогут сократить распространение вируса. Вновь оценить ситуацию в стране правительство планирует 30 декабря. В Германии могут ужесточить ограничительные меры перед Рождеством

Согласно решению федерального совета (правительства), с 22 декабря как минимум до 22 января должны быть полностью закрыты рестораны, в том числе на время новогодних праздников, за исключением ресторанов при отелях и столовых при организациях. Также закрываются все спортивные учреждения. Спортом можно заниматься только в группе не более пяти человек на открытом воздухе. Закрываются культурные учреждения — музеи, кинотеатры, библиотеки, казино, ботанические сады, зоопарки и другие места культуры и отдыха. Магазины должны закрываться в 19 часов.

Кантоны также сами должны принимать решение об открытии или закрытии горнолыжных курортов. Кататься на лыжах будет возможно только в случае, если это позволяет эпидемиологическая ситуация в кантоне, созданы условия для размещения людей, тестирования и отслеживания контактов в случае заражения.

В то же время власти оставили ряд послаблений для кантонов, где рейтинг заражения ниже единицы. Рестораны и спортивные учреждения в кантонах, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, смогут продолжать работать