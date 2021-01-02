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Глава МИД Китая оценил перспективы российско-китайского сотрудничества
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Стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. "В прошлом году российско-китайские отношения... ПРАЙМ, 02.01.2021
сотрудничество, китай, россия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 2 янв — ПРАЙМ. Стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"В прошлом году российско-китайские отношения выдержали "крещение" эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня", — заявил Ван И в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.
Дипломат отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств.
"Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок, стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется", — добавил Ван И.
Он подчеркнул, что "стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела".