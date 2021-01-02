ПЕКИН, 2 янв — ПРАЙМ. Стратегическое сотрудничество РФ и КНР не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"В прошлом году российско-китайские отношения выдержали "крещение" эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня", — заявил Ван И в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

Дипломат отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств. Россия и Китай обсуждают инвестиционные проекты на $107 миллиардов

"Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок, стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется", — добавил Ван И.

Он подчеркнул, что "стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела".