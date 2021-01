МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Мобильные операторы Китая пострадали от введения Соединенными Штатами запрета на вложения средств в компании, которые связаны с китайским военно-промышленным комплексом.

В частности, пишет агентство Reuters, Нью-Йоркская биржа (NYSE) начала процедуру процедуру исключения бумаг некоторых китайских компаний. Речь идет об акциях China Telecom Corp Ltd (первый в мире мобильный оператор по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd.

Биржа сообщает, что бумаги этих компаний не удовлетворяют условиям листинга.

Решение вступает в силу 11 января.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал документ о запрете американским физическим и юридическим лицам на проведение любых операции с акциями подозрительных компаний из Китая в ноябре 2020 года. Bloomberg пишет, что такое решение пока — до вступления докмента в силу — выглядит символическим, так как присутствие операторов КНР в Штатах минимально. При этом бумаги перечисленных китайских телеком-гигантов обращаются на бирже в Гонконге.

Однако, отмечает агентство, за этими санкциями могут последовать более жесткие меры: первым обвинение в сотрудничестве с военными Китая получил гигант Huawei. Его обвинили в сборе данных для китайских властей. Именно после скандала с компанией Вашингтон начал составлять список бизнес-структур, которые занимаются аналогичными действиями.