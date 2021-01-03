ТОКИО, 3 янв — ПРАЙМ. Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга считает затруднительным присоединение Китая к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), об этом он сказал в эфире радиостанции Nippon Broadcasting System. Россия и Япония обсудили совместные энергетические проекты

"Правила Транстихоокеанского партнерства – очень высокого уровня, само собой разумеется, что государственное управление создает трудности, так что при нынешнем строе (в Китае – ред.) это затруднительно", — приводит слова премьера телеканал NHK.

В своем выступлении он коснулся также вопросов взаимоотношений с Северной Кореей и вновь подчеркнул свое намерение встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

В конце ноября председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического партнерства (АТЭС) заявил о том, Китай готов положительно рассмотреть вопрос о присоединении к Транстихоокеанскому партнерству. США ударили по крупнейшим сотовым операторам Китая

Соглашение о ТТП-11 вступило в силу 30 декабря 2018 года. Первоначально оно было подписано в 2016 году, тогда его участниками стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили. После выхода из соглашения США Япония стала неформальным лидером организации и приложила много сил для того, чтобы партнерство не распалось.

Сейчас население стран, входящих в ТТП, составляет 500 миллионов человек, а совокупный ВВП составляет 13% от мирового.