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В палате представителей хотят оспорить избрание Байдена
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Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти поддержал попытки ряда своих однопартийцев оспорить избрание демократа Джо Байдена президентом. Я... ПРАЙМ, 04.01.2021
новости, мировая экономика, экономика
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ВАШИНГТОН, 4 янв — ПРАЙМ. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти поддержал попытки ряда своих однопартийцев оспорить избрание демократа Джо Байдена президентом.
Я думаю, это правильно, чтобы у нас были обсуждения. Как вы видите сейчас, сенаторы будут возражать, палата представителей будет возражать — как иначе можно решить проблемы с выборами?" — заявил Маккарти изданию Hill.
Ранее группа сенаторов заявила, что оспорит формальное утверждение Байдена победителем выборов 6 января на общей сессии конгресса. В палате представителей аналогичную попытку возглавил депутат Мо Брукс от Алабамы. Как ожидается, возражения республиканцев отсрочат на несколько часов, но не отменят утверждение Байдена.
Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента и заявляет о массовых нарушениях. Проводившие выборы власти штатов и минюст США это опровергают, а суды до настоящего времени не поддержали многочисленные иски Трампа. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.