МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Китай не принимает в полном объеме планируемые к отправке туда российскими операторами контейнерные грузы и поезда с углем, объясняя ограничения, в том числе ситуацией с коронавирусом, сообщил журналистам замгендиректора РЖД Алексей Шило. СМИ: Саудовская Аравия обошла Россию по экспорту нефти в Китай

"Я проводил совещание с нашими контейнерными операторами. На февраль (в Китае – ред.) не подтвердили объем, который был заявлен нашими операторами перевозок, на 40%. Китай – Монголия – Россия – вот это направление через Наушки, через Замын-ууд – Эрлянь – соответственно на 40% мы были вынуждены в заявке отказать. Забайкальск тоже 10% мы не подтвердили, то есть спрос очень большой", — рассказал Шило.

Он пояснил, что 40% — это груз, который в связи с решениями китайской стороны не сможет туда попасть. "Соответственно, коллеги будут искать другие варианты доставки, в том числе через море, для нас это, скорее всего, будет потеря", — пояснил Шило.

Планы, которые китайские отправители заявили по перевозкам в Европе на февраль, остаются на уровне декабря. "То есть в принципе контейнерный поток очень серьезный в сообщении между Китаем и остальными странами", — добавил замгендиректора РЖД.

УГОЛЬ ТОЖЕ НЕ ВЕСЬ

Шило и ранее рассказывал о проблемах с приемкой Китаем поездов с углем из РФ. В июне текущего года занимавший пост министра транспорта РФ Евгений Дитрих просил министерство энергетики России проработать возможность восстановления экспорта угля в Китай по железной дороге в прежних объемах. Он предлагал рассмотреть этот вопрос на межведомственной комиссии и на межправительственном уровне.

Шило в четверг сообщил, что перевозки угля через погранпереходы в целом в 2020 год сократились на 24,5%, а в январе они остаются на уровне аналогичного периода прошлого года.

"Грузить больше, чем мы грузили раньше, нам не дают. Поэтому на сегодняшний момент у нас по-прежнему поезда с углем простаивают в ожидании сдачи на пункты пропуска. К сожалению, сегодня у нас по-прежнему есть поезда с углем, брошенные в направлении погранпереходов. На Забайкальск сейчас брошено девять поездов, на Гродеково, Камышовая брошено два поезда с углем, то есть там, к сожалению, кардинально ситуация у нас не меняется", — рассказал замгендиректора РЖД.

По его словам, РЖД постоянно находятся в диалоге с китайскими коллегами. "На данный момент основная сложность, о которой коллеги говорят, это санэпидемиологическая ситуация, обработка дополнительная. В этой связи у нас действует несколько конвенционных ограничений в направлении погранпереходов", — продолжил он.

COVID

Шило рассказал, что, китайские партнеры также перестали полностью принимать грузы, которые погружены в мешки. "То есть с массой до 50 кг они в принципе такие грузы перестали принимать, ровно потому, что идет перегрузка вручную, как правило, вживую, и сегодня людей, чтобы заниматься этой перегрузкой, нет. Поэтому мы видим точно сейчас тренд – наши грузоотправители перестраиваются на палеты — те же самые мешки, но уже на палетах, чтобы можно их автоматизированно погрузчиком перегружать", — пояснил он.

Он отметил, что РЖД постоянно ведут переговоры об увеличении передачи поездов с углем через погранпереходы.

"Мы, со своей стороны, предлагаем выносить на межправительственный уровень уже, все необходимые здесь письма с нашей стороны написаны. Я проводил на прошлой неделе совещание с заместителем руководителя Китайских железных дорог. Ответ был примерно такой, что мы, безусловно, понимаем озабоченность российской стороны с точки зрения объемов перевозки, но здоровье людей для нас важнее. История, связанная с противодействием коронавирусной инфекции, она для них сегодня превалирующая", — рассказал Шило.

РЖД ранее сообщали о запуске перевозок угля в контейнерах типа open top в Китай. Компания ожидает, что, поскольку в таких контейнерах минимизировано участие человека при перегрузке, затруднений при передаче угля китайской стороне быть не должно. "Поэтому в принципе, я думаю, это одна из причин, по которой в том числе угольные компании всерьез рассматривают вот такие перевозки",- пояснил Шило.