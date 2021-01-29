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Зеленский ввёл новые антироссийские санкции
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против российских юридических и... ПРАЙМ, 29.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против российских юридических и физических лиц. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий указ.
Контроль за выполнением решения, введенного в действие этим указом, возложено на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. При этом сам санкционный список не опубликован. Также отмечается, что одно из решений ведомства засекречено.
Кроме того, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза, США и ряда других государств и поставить перед ними вопрос о принятии аналогичных ограничительных мер.
Ранее депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины ввело санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации за полеты в Крым.