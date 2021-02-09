КАЛИНИНГРАД, 9 фев — ПРАЙМ. Генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн назвал отношения между Россией и Западом "замерзшим прудом", по которому при этом можно двигаться навстречу друг другу. В Германии оценили ущерб из-за отказа от "Северного потока 2"

Во вторник Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с посольством Германии в Москве провела встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в формате "Диалог с губернатором", на которой обсуждались в том числе вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом региона. Часть гостей, в числе которых и генконсул ФРГ в Калининграде, участвовали во встрече в онлайн-формате.

"Хочу добавить несколько образов — это похолодание отношений и их торможение. Но я вижу здесь скорее замерзший пруд — это образ наших сегодняшних двусторонних политических отношений между Москвой, Берлином и Брюсселем. Но когда лед достаточно прочный, по нему можно идти, причем по направлению друг к другу. Если же включить тормоза, то ничего двигаться не будет. Поэтому мы должны постараться совместными усилиями это разрешить", — сказал Маттерн.

По мнению Маттерна, самыми главными "тормозами" для развития отношений стали коронавирус и санкции. Наилучшие перспективы, по мнению дипломата, имеют сельское хозяйство и туризм.