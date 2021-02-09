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Генконсул ФРГ сравнил отношения России и Запада с "замерзшим прудом"
Мировая экономика
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Генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн назвал отношения между Россией и Западом "замерзшим прудом", по которому при этом можно двигаться навстречу друг... ПРАЙМ, 09.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАЛИНИНГРАД, 9 фев — ПРАЙМ. Генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн назвал отношения между Россией и Западом "замерзшим прудом", по которому при этом можно двигаться навстречу друг другу.
Во вторник Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с посольством Германии в Москве провела встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в формате "Диалог с губернатором", на которой обсуждались в том числе вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом региона. Часть гостей, в числе которых и генконсул ФРГ в Калининграде, участвовали во встрече в онлайн-формате.
"Хочу добавить несколько образов — это похолодание отношений и их торможение. Но я вижу здесь скорее замерзший пруд — это образ наших сегодняшних двусторонних политических отношений между Москвой, Берлином и Брюсселем. Но когда лед достаточно прочный, по нему можно идти, причем по направлению друг к другу. Если же включить тормоза, то ничего двигаться не будет. Поэтому мы должны постараться совместными усилиями это разрешить", — сказал Маттерн.
По мнению Маттерна, самыми главными "тормозами" для развития отношений стали коронавирус и санкции. Наилучшие перспективы, по мнению дипломата, имеют сельское хозяйство и туризм.