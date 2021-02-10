МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что новые санкции ЕС против России на "надуманных" основаниях введены не будут. Боррель допустил введение новых санкций против России

"Я надеюсь на здравомыслие, что возобладает прагматичный подход, потому что никаких оснований, чтобы опять угрожать России новыми санкциями, не существует. Это все придуманные, надуманные сюжеты", — заявила Матвиенко журналистам.

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что идея новых санкций "нагнетается определенной группой стран с антироссийскими настроениями", и страны ЕС сами уже стали заложниками этой недальновидной политики.

"Они в первую очередь наносят вред себе, снижая возможности взаимовыгодного сотрудничества с Россией", — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Россия неоднократно заявляла, что заинтересована в восстановлении связей с ЕС, но только на основе учета взаимовыгодных и уважительных отношений.

"Ни на каких других основаниях Россия не готова их выстраивать. Мы будем дальше настойчиво проводить свою суверенную политику, требуя к себе уважения", — заключила спикер Совфеда.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем — в марте на саммите объединения. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".

Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".