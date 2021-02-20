МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. У богатых жителей США, в частности, у тех, кто сумел нарастить свое состояние во время пандемии коронавируса, проснулась совесть, сообщает агентство Bloomberg.

Состоятельные американцы начали тратить деньги со счетов, предназначенных на благотворительность.

В частности, агентство приводит выдержки из отчета фонда Fidelity Charitable. Это некоммерческое подразделение инвестиционной компании Fidelity Investments.

Вонд в своем отчете за 2020 год сообщает, что с открытых в организации счетов было выведено $9,1 миллиарда. Это на 24% больше, чем за такой же период до пандемии.

Fidelity Charitable в отчете не раскрывает динамику объема денег, которые находятся под их управлением.

Организация называет 2020 год беспрецедентным: счета, подобные тем, что открывают в Fidelity Investments, состоятельные американцы часто используют для получения налоговых льгот. При этом находящиеся на них деньги принимаются к вычету по налогу на доходы физических лиц. Эти средства необязательно должны быть потрачены: они могут оставаться на счету. Это чаще всего и происходит.

Но в год пандемии — в 2020-м, на фоне крупных заработков инвесторов (в том числе частных) за счет стремительного роста котировок на фондовом рынке, тенденция "не снимать деньги" изменилась.

Состоятельные жители США начали тратить эти деньги. Как рассказали агентству опрошенные аналитики, пандемия коронавируса пробудила в них тягу к социально ответственному поведению.