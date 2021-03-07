ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-февраля 2021 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,78 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот США и Китая резко вырос в начале года

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 48% в годовом выражении и составил 8,92 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 12,6% — до 9,86 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.