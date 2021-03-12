МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Киев погашает не только полученные за границей кредиты, но и расплачивается за те займы, которые стране не дали. Об этом заявил директор киевского Института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что, как правило, страны не погашают свои долги, а реструктуризируют их. В этой ситуации они обслуживают только проценты.

"Неплохо было бы, чтобы и Украина обслуживала только проценты", — отметил Гончаров.

При этом он объяснил, что страна не только возвращает тело займа вместе с процентами, но и выплачивает неустойку Международному валютному фонду (МВФ) за невыбранные транши.

"Дело в том, что, по условиям кредитной программы с Фондом, заемщик — Украина — платит, кроме процентов за полученные транши, также комиссию за неполученные", — объяснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что в феврале текущего 2021 года сумма выплат МВФ Украиной превысила $213 миллионов.

При этом он отметил, что ставка по кредиту от Фонда в прошлом 2020 году составила 2,63% годовых. При этом за аналогичный показатель для евробондов процент составлял 7,2%.