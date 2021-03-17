МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы "захеджировать" риски и защитить интересы страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль высказался о возможных скачках цен на топливо

"Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджироваить риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", — сказал Песков, говоря о том, как Москва будет отвечать на возможные новые санкции США.

"В целом, если мы вспомним, можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций", — добавил он, уточнив, что "речь идет буквально о десятках решений санкционного характера".