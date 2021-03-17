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Песков рассказал, почему Россия вынуждена "хеджировать" риски
Мировая экономика
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Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы "захеджировать" риски и защитить интересы страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 17.03.2021
риски, дмитрий песков, сша, россия, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы "захеджировать" риски и защитить интересы страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджироваить риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", — сказал Песков, говоря о том, как Москва будет отвечать на возможные новые санкции США.
"В целом, если мы вспомним, можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций", — добавил он, уточнив, что "речь идет буквально о десятках решений санкционного характера".