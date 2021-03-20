МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Власти европейских стран решили, как они будут догонять США и Китай в сфере технологий. Как пишет CNBC, для этого Европа хочет изменить законы, регулирующие деятельность стартапов.

В частности, профильный европейский орган призвал правительства государств, входящих в блок, внести правки в национальные законы, чтобы сделать эти страны привлекательнее для работы в своих стартапах молодых специалистов со всего мира.

В том числе, предлагается упростить порядок выдачи рабочих виз гражданам третьих стран, кого хотят нанять на работу местные стартапы.

Еще одно запланированное нововведение: изменить налоговое законодательство так, чтобы доход по полученным по опционам для сотрудников акциям облагался налогом только после их продажи. Сейчас налоги взимаются сразу в момент покупки.

С такими предложениями выступил Национальный стандарт Евросоюза для стартапов. Это созданная по инициативе Еврокомиссии структура.

Сейчас в стандарт входят 24 страны Евросоюза, исключение: Венгрия, Болгария и Хорватия. Цель органа — создать привлекательные условия для работы и развития стартапов Европы и сократить их отставание от команд из США и Китая.