МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Любые санкционные намерения в отношении России из-за одного заключенного Алексея Навального были бы полным абсурдом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

Журналисты спросили у Пескова, ожидают ли в Кремле новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального.

"Санкции — это не то, что нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым. Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов, они, к сожалению, приобретают все больше и больше постоянства. В данном случае мы полагали бы, что какие-то санационные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы полным абсурдом", — сказал Песков.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".