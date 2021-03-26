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Кремль опроверг заявление Макрона о "вакцинной войне"
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Россия не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай ведут "вакцинную войну", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 26.03.2021
вакцинация, дмитрий песков, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, фармацевтика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Россия не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай ведут "вакцинную войну", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас", — сказал Песков.