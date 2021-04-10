В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 55 человек, сообщает РБК со ссылкой на Swissmedic, швейцарский фармакологический институт и национальный регулятор в сфере оборота лекарств.
"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания", — заявили в ведомстве. Однако, доказательств, что причиной смерти стала прививка, в ведомстве предоставить не могут.
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