МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 55 человек, сообщает РБК со ссылкой на Swissmedic, швейцарский фармакологический институт и национальный регулятор в сфере оборота лекарств.

"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания", — заявили в ведомстве. Однако, доказательств, что причиной смерти стала прививка, в ведомстве предоставить не могут.