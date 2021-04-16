НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр — ПРАЙМ. Индия и США в ближайшее время создадут целевую группу по водороду в рамках стратегического энергетического партнерства между двумя странами, сообщил заместитель министра энергетики США Дэвид М. Турк.

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Он отметил, что водород будет особенно ценен для крупномасштабного и длительного хранения энергии, чтобы "достичь нашей цели полностью безуглеродной сети к 2035 году".

"Мы сосредоточимся на производстве, транспортировке, промышленном использовании и водороде как средстве хранения энергии, а также на финансовых структурах, которые должны будут присутствовать для обеспечения успеха водорода", — добавил Турк.

Как отметил участвовавший в заседании министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, ОАЭ также выразили готовность работать с государственным и частным секторами Индии, чтобы помочь развитию водородного рынка и поддержать растущий спрос Нью-Дели на энергию и потребность в более чистом топливе.

"Индия и ОАЭ имеют очень особые отношения, которые опираются на глубоко укоренившиеся двусторонние связи во многих секторах. Сегодня Индия является одним из наших крупнейших и важнейших торговых партнеров, особенно в области энергетики. И поскольку спрос Индии на энергию растет, мы готовы помочь удовлетворить этот спрос, сделав весь портфель наших продуктов доступным для индийского рынка. Однако в то же время мы признаем, что мир и Индия в этом отношении требуют больше энергии с меньшим количеством выбросов. И поскольку мы коллективно ориентируемся на глобальный энергетический переход, мы считаем, что водород предлагает многообещающие и потенциальные возможности в качестве подлинно нулевого углеродного топлива", — отметил он.

Выступая в ходе круглого стола, министр энергетики Австралии Ангус Тейлор заявил, что Австралия разделяет интерес Индии к построению водородной экономики.

"Мы хотим быть лучшим водородным партнером в мире — мировым лидером в области чистых водородных технологий. Цель Австралии — снизить стоимость чистого водорода до менее чем 2 долларов США за килограмм и сделать водород конкурентоспособным с альтернативными источниками энергии при крупномасштабном развертывании", — добавил он.

В свою очередь министр климата Дании Дэн Йоргенсен заявил, что Нью-Дели и Копенгаген вступили в далеко идущее зеленое стратегическое партнерство, которое позволит двум странам сотрудничать в продвижении устойчивых решений.