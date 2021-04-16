МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден назвал Россию и США великими державами. По его мнению, эти две страны несут ответственность за глобальную стабильность. Россиянам назвали самые частые ошибки при сдаче на права по-новому

Трансляцию выступления президента США вел Белый дом.

"Президент Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности и уверен, что он тоже", — пояснил Байден.

Он отметил, что разговор между ним и российским президентом был открытым и уважительным.

Байден также назвал схожей черту между россиянами и американцами. По его мнению, это два "гордых и патриотичных народа", они заинтересованны в мирном и безопасном будущем.