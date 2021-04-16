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Байден назвал США и Россию великими державами
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Американский президент Джо Байден назвал Россию и США великими державами. По его мнению, эти две страны несут ответственность за глобальную стабильность. Трансляцию выступления... ПРАЙМ, 16.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден назвал Россию и США великими державами. По его мнению, эти две страны несут ответственность за глобальную стабильность.
Трансляцию выступления президента США вел Белый дом.
"Президент Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности и уверен, что он тоже", — пояснил Байден.
Он отметил, что разговор между ним и российским президентом был открытым и уважительным.
Байден также назвал схожей черту между россиянами и американцами. По его мнению, это два "гордых и патриотичных народа", они заинтересованны в мирном и безопасном будущем.