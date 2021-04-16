БРЮССЕЛЬ, 16 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) считает, что ЕС должен ввести новые санкции в отношении России на фоне объявленных в четверг мер США, сообщил РИА Новости представитель фракции.

"В целом, группа ЕРР и раньше призывала и сейчас поддерживает приятие эффективных санкций, в том числе в отношении незаконных активов российских олигархов в Европе, в ответ на обращение с Алексеем Навальным и все более агрессивное поведение России", — сказал собеседник агентства, комментируя призывы к Евросоюзу присоединиться к американским ограничительным мерам.

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. Выступая в Белом доме в четверг, президент США Джо Байден заявил, что "дал понять президенту Путину", что США "могли бы зайти дальше с санкциями", но он "решил этого не делать" и "действовать пропорционально". США исключили две страны из списка валютных манипуляторов

ЕС и НАТО выразили солидарность с США.

МИД России заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан.

В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Алексея Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" Навального, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).