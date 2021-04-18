ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. США и Китай выступили с совместным заявлением по итогам встречи спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа, выразили приверженность борьбе с климатическими изменениями и реализации положений Парижского соглашения по климату, сообщает госдепартамент.

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Страны намерены предпринять ряд действий, направленных на решение климатического кризиса: разработать долговременные стратегии по достижению "углеродной нейтральности" к международному саммиту в Глазго, добиваться максимального увеличения международных инвестиций в возобновляемую энергии в развивающихся странах и осуществлять поэтапное сокращение производства и потребления гидрофторуглеродов.

"Соединенные Штаты и Китай будут и дальше обсуждать, как на пути к (саммиту — ред.) COP 26, так и после него, конкретные действия в 2020-х годах по сокращению выбросов, чтобы приблизиться к соблюдению согласованного в рамках Парижского соглашения температурного предела", — говорится в заявлении.

Стороны поприветствовали международные форматы, в рамках которых прилагаются усилия по борьбе с климатическими изменениями, в том числе намеченный на 22-23 апреля инициированный США виртуальный саммит по климату.