МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по окончательной оценке, вырос до 88,3 пункта с уровня марта в 84,9 пункта, сообщается на сайте университета. Доходы населения США в марте выросли лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, что показатель вырос лишь до 87,4 пункта с уровня марта в 84,9 пункта. Предварительная оценка показывала рост до 86,5 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий, также по окончательной оценке, увеличился до 97,2 пункта с 93 пунктов в марте, что соответствует предварительной оценке. А индекс экономических ожиданий вырос до 82,7 пункта с мартовской отметки в 79,7 пункта. По предварительной оценке показатель соответствовал уровню марта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.