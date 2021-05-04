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Украине предрекают потерю аграрного потенциала
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Глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что из-за открытия рынка земли Украина в скором будущем может лишиться своего аграрного... ПРАЙМ, 04.05.2021
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что из-за открытия рынка земли Украина в скором будущем может лишиться своего аграрного потенциала, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал КРТ.
Золотарев пояснил, что в настоящее время на Украине многие люди "со светлыми лицами" заявляют о том, что село в стране заживет после появления там эффективных собственников.
При этом четверть века назад то же самое заявлялось об эффективных собственниках промышленных предприятий, добавил он.
"И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный", — предупреждает он и добавляет, что никто не думает о социальной цене этого вопроса.
Он также предупредил, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов граждан Украины могут стать "лишними людьми".
31 марта 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон об открытии земельного рынка с 1 июля 2021-го.