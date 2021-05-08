МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "В", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Негативный прогноз по рейтингу Белоруссии отражает факторы уязвимости, которые усилились в связи с политическим кризисом после выборов, что создает риски для макроэкономической и финансовой стабильности страны", — говорится в сообщении.

Экономика Белоруссии, как пишет агентство, вернулась к росту в первом квартале 2021 года — он составил 0,9% после сокращения всего на 0,9% в 2020 году, несмотря на потрясения в нефтяном секторе, пандемию и политические события. Fitch прогнозирует рост ВВП страны всего на 0,7% в 2021 году, поскольку слабый внутренний спрос нивелирует улучшение внешней обстановки в течение года.

Fitch предполагает, что власти Белоруссии будут придерживаться того курса экономической политики, который был до пандемии и в котором приоритетом была макроэкономическая стабильность.

Рейтинговое агентство добавляет, что состояние банковских депозитов в стране стабилизировалось после случившегося в 2020 году оттока из-за политической нестабильности, но ликвидность остается подверженной изменению настроений. Соискатели назвали самое неприятное при поиске работы

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.