ПЕКИН, 11 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в апреле вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления КНР.

Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,0%, при том что в марте CPI показал рост на 0,4%.

CPI в городах в апреле вырос на 1,0%, а в сельской местности – на 0,7%. Цены на продовольственные товары за отчетный период упали на 0,7%, на непродовольственные выросли на 1,3%, цены на потребительские товары выросли на 1,0%, на услуги — на 0,7%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем CPI снизился на 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с мартом упали на 2,4%, на непродовольственные выросли на 0,2%. Потребительские товары подешевели на 0,7%, услуги подорожали на 0,4%.

Цены на свежие фрукты в апреле в годовом выражении выросли на 2,7%, на свежие овощи и зелень упали на 1,3%, яйца подорожали на 6,8%, при этом цены на мясо упали на 10,3%, свинина подешевела на 21,4%. Табачная и алкогольная продукция подорожала на 0,1%.

Если же сравнивать с показателями марта, то за месяц цены на свежие овощи и зелень упали на 8,8%, на фрукты — на 3,8%, яйца подорожали на 1,4%, цены на мясо снизились на 6,1%, свинина подешевела на 11%. Табачная и алкогольная продукция подешевела на 1,5%.

Услуги здравоохранения в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,3%, на транспорт и связь — на 4,9%, на жилье — на 0,4%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в апреле в годовом выражении вырос на 6,8% против 4,4% месяцем ранее и при прогнозе роста на 6,5%.

По итогам 2020 года инфляция в Китае составила 2,5%, хотя власти ожидали роста в 3,5%. Согласно официальному прогнозу, в 2021 году CPI составит около 3%.