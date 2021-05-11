БЕРЛИН, 11 мая — ПРАЙМ. Введенные против России санкции ЕС должны быть немедленно сняты, они наносят значительный ущерб немецкой экономике, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла (Tino Chrupalla). В Германии рассказали, почему важно достроить "Северный поток 2"

"Мир в Европе и во всем мире — одна из центральных целей "Альтернативы для Германии". Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционная политика в отношении России должна быть немедленно прекращена", — заявил лидер партии, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях ЕС.

"Кстати, санкции наносят ущерб российской и немецкой сторонам. Особенно сильно пострадали восточногерманские предприниматели, у которых на протяжении многих лет были хорошие экономические отношения с Россией", — добавил Крупалла.

Политик добавил, что в "Альтернативе для Германии" хотят способствовать "международному взаимопониманию между русским и немецким народами". Он назвал это одним из своих личных приоритетов.

В марте Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан. В ответ на это МИД РФ запретил въезд на территорию России восьми гражданам ЕС. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Переговоры о поставках в Германию вакцины "Спутник V" зашли в тупик

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".