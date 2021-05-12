МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом квартале снизилось на 19,3% в годовом выражении и составило 29,7 миллиарда долларов, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, в январе-марте 2021 года внешнеторговый оборот России вырос на 6,7% в годовом выражении и составил 155,2 миллиарда долларов.

Экспорт России составил 92,5 миллиарда долларов, увеличившись на 1,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86%, на страны СНГ — 14%.

Основой российского экспорта в январе-марте 2021 года традиционно были топливно-энергетические товары – их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 53,3% (в январе-марте прошлого года – 61,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 57,2%, в страны СНГ – 29,4% (год назад — 66,9% и 25,6% соответственно).

Импорт России в январе-марте составил 62,7 миллиарда долларов, увеличившись на 15,6% к первому кварталу прошлого года. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,8%, на страны СНГ — 10,2%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 48,7% (в январе-марте прошлого года — 45,7%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 51,8% (год назад — 48,7%), из стран СНГ — 20,7% (21,6%). Стоимостный объем ввоза этой продукции вырос на 24%, в том числе электрического оборудования — на 20,8%, механического оборудования — на 17,6%, инструментов и оптических аппаратов — на 10,3%. Физический объем импорта легковых автомобилей возрос на 46%, грузовых автомобилей — на 37%.

В страновой структуре внешней торговли на долю Евросоюза в январе-марте 2021 года приходилось 35,4% российского товарооборота (годом ранее — 37,8%), на страны СНГ — 12,5% (11,9%), на страны ЕАЭС — 9,2% (8,3%), на страны АТЭС — 34,3% (33%).