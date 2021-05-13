ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Подвергшийся кибератаке крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline сообщил, что начал процесс перезапуска трубопровода в стране.

"Colonial Pipeline начала перезапуск работы трубопровода сегодня приблизительно в 17.00 по Североамериканскому восточному времени (00.00 четверга мск)", — говорится в заявлении компании.

Colonial Pipeline подчеркнула, что процесс восстановления нормального объема снабжения топливом займет несколько дней.

Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.