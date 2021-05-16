МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Комитет Европарламента по международным отношениям разработал доклад о принципах выстраивания отношений с Российской Федерацией.

Как пишет RT, в числе принципов — поддержка демократии в России путем упрощения визового режима. В документе изложены и другие преференций.

Также Европарламент заявил о возможном непризнании осенних выборов в Госдуму РФ в случае, если сочтет их сфальсифицированными.

Помимо поддержки демократии в РФ, Европарламент предлагает начать борьбу с российским вмешательством в дела Евросоюза, а также с угрозой безопасности.

В числе предложений также значатся:

усиление санкции



финансовый контроль.

"Евросоюзу следует принять и анонсировать стратегическое видение своих будущих отношений с демократической Россией, включающее широкий спектр условий и стимулов, таких как: облегчение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и модернизации, а также стратегическое партнерство; оно также должно обозначить готовность предложить потенциальные преимущества в обмен на демократические преобразования в России", — цитирует RT документ.