СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. За последние десять лет американское военное ведомство создало огромную секретную армию, которая насчитывает порядка 60 тысяч человек, пишет издание Newsweek (США) после двухлетнего расследования.
По данным издания, численность этого военного формирования Пентагона в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ.
В статье говорится, что "тайные" солдаты США работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении. Они выполняют задачи в военной форме либо под видом гражданских.
Также, по данным СМИ, в этой программе задействованы около 130 частных компаний. Они ежегодно тратят свыше $900 миллионов.
Речь идет о создании фальшивой документации,
- оплате счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами,
- изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки.
Силы специального назначения Армии США составляют свыше половины всего состава секретных войск. Их главная задача — преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских государствах.
Самая новая и быстрорастущая группировка в этой армии — кибербойцы. Они работают под вымышленными именами и собирают данные в интернете. Помимо этого их могут привлекать к участию в кампаниях влияния в социальных сетях.
По мнению авторов расследования, тайное формирование необходимо Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне США с Россией и Китаем.
Изданию удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров этого формирования. По словам источника, об истинных масштабах программы ничего не известно. Он выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США. Но в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов.
https://1prime.ru/world/20210517/833681773.html