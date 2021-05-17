МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. За последние десять лет американское военное ведомство создало огромную секретную армию, которая насчитывает порядка 60 тысяч человек, пишет издание Newsweek (США) после двухлетнего расследования. Всемирный экономический форум в Сингапуре отменен из-за ситуации с COVID

По данным издания, численность этого военного формирования Пентагона в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ.

В статье говорится, что "тайные" солдаты США работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении. Они выполняют задачи в военной форме либо под видом гражданских.

Также, по данным СМИ, в этой программе задействованы около 130 частных компаний. Они ежегодно тратят свыше $900 миллионов.

Речь идет о создании фальшивой документации,

оплате счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами,



изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки.

Силы специального назначения Армии США составляют свыше половины всего состава секретных войск. Их главная задача — преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских государствах. В России может появиться новый налог на роскошь для авто

Самая новая и быстрорастущая группировка в этой армии — кибербойцы. Они работают под вымышленными именами и собирают данные в интернете. Помимо этого их могут привлекать к участию в кампаниях влияния в социальных сетях.

По мнению авторов расследования, тайное формирование необходимо Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне США с Россией и Китаем.

Изданию удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров этого формирования. По словам источника, об истинных масштабах программы ничего не известно. Он выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США. Но в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов.