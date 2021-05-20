ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Госдеп назвал 4 организации и 4 судна участниками подлежащей санкциям деятельности по "Северному потоку 2", говорится в копии доклада конгрессу, которую выложила в Twitter корреспондент CBS News Ина Руффини.

По словам журналистки, она получила скан доклада от источника в конгрессе.

Как участвовавшие в строительстве названы суда "Юрий Топчет", "Владислав Стримов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также организации "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".

Тот факт, что эти компании и суда в принципе подлежат санкциям, еще не означает, что санкции будут введены.

В том же докладе, как сообщил ранее сенатор Боб Менендес, администрация Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.

Госдеп не ответил на неоднократные запросы РИА Новости о комментарии. Представитель госдепа Джалина Портер также не ответила на аналогичные вопросы в ходе брифинга в среду, заявив лишь, что США по-прежнему намерены не допустить строительства "Северного потока 2".