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2021-05-26T18:15:46+03:00
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2021
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Путин высказался о нестабильности в глобальной экономике
Мировая экономика
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Президент России Владимир Путин заявил, что в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, нужно постоянно держать руку на пульсе. "В российской и глобальной... ПРАЙМ, 26.05.2021
владимир путин, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, нужно постоянно держать руку на пульсе.
"В российской и глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, в этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
"И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей", — добавил он.
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