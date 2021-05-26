СОЧИ, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, нужно постоянно держать руку на пульсе. Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

"В российской и глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, в этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

"И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей", — добавил он.

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