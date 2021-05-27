МОСКВА, 27 мая (Dow Jones). Из опубликованных в среду данных компании GfK следует, что в июне настроения потребителей в Германии улучшатся из-за снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекции и ускорения темпов вакцинации.

Рассчитываемый GfK опережающий индекс потребительского доверия в Германии на июнь вырос до —7,0 с —8,6 в мае. Опрошенные Wall Street Journal экономисты прогнозировали, что в июне индекс составит —5,0.

Для расчета индекса на следующий месяц GfK использует данные по экономическим ожиданиям, ожиданиям относительно доходов и намерениям делать крупные покупки за текущий месяц.

В мае экономические ожидания и ожидания относительно доходов сильно выросли, тогда как склонность к покупкам снизилась после повышения в течение трех месяцев подряд.

Индикатор экономических ожиданий в мае подскочил до 41,1 с 7,3 в апреле, достигнув максимального более чем за три года уровня.

Ожидания относительно доходов также внесли значительный вклад в рост основного индекса: соответствующий показатель вырос до 19,5 с 9,3.

Подындекс склонности потребителей к покупкам снизился до 10,0 с 17,3 в апреле, так как многие виды деятельности в сфере услуг по-прежнему остаются под запретом. Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю

— Автор Maria Martinez, maria.martinez@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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