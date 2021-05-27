БЕРЛИН, 27 мая — ПРАЙМ. Решение о санкциях в отношении экспорта калийных удобрений из Белоруссии могут быть приняты до 21 июня, заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

"Центральный пункт, мне кажется, это экономические санкции. Вчера у нас было первое обсуждение в Брюсселе, никто не уклоняется, тема важная. Во-вторых, ключевое слово, я считаю, это калийные удобрения. Мы знаем, что Белоруссия производит очень много калийных удобрений, является одним из крупнейших международных поставщиков, и это было бы очень болезненным для (президента Александра) Лукашенко, если бы мы согласовали кое-что", — заявил министр.

Он добавил, что исходит из того, что "до 21 июня, когда мы, как главы МИД, встретимся в Люксембурге, достигнем этого".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне. МИД Германии: меры против Белоруссии - это начало крупной спирали санкций

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.