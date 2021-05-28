МИНСК, 28 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос помощи иностранным гражданам, желающим привиться от коронавируса "Спутником V" — по словам главы республики, в данный момент прорабатывается вопрос открытия переходов на границе для людей с территории Польши, Литвы, Украины и других государств. Белоруссия грозится ограничить транзит стран, занявших враждебную позицию

"Мы с Путиным встречались, обсудили вопрос помощи граждан западных государств. Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Белоруссии, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах", — сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств-участников заседания Совета глав правительств СНГ.

По его словам, в Белоруссию очень много людей всячески пытаются пробраться", хотя республика закрыла "для некоторых деятелей свою границу, координируя это с Россией", так как у стран общее пограничное пространство.

"Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно (больниц у нас хватает), чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств, и особенно Украины — там же наши люди живут, на одном языке разговариваем — и оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос — учитывая, что у нас нет бешенства в отношении пандемии самой и вакцинации населения", — сказал Лукашенко. Россия выдала разрешение Austrian Airlines на рейс в облет Белоруссии

По его словам, главным для Белоруссии сейчас является защита старшего поколения и людей, склонных к заболеванию коронавирусом.

"Вот это главное. Поэтому мы их подталкиваем к этому, не настаиваем. Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", — добавил глава республики.