МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министерство финансов Соединенных Штатов выступило с заявлением о попытке бизнесмена Василя Божкова организовать в Болгарии "канал российского влияния", пишет РИА Новости.

В частности, Божков был в числе трех граждан Болгарии, против которых США ввели санкции. Их заподозрили в коррупции.

"[Божков] планировал предоставить в этом году определенную сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, что должно было помочь Божкову создать канал для влияния на болгарских чиновников со стороны российских политических лидеров", — заявили в Минфине США.

Как сообщалось ранее, американский минфин ввел санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций из-за коррупции. Их активы на территории США будут заморожены. Попадание в санкционный список также подразумевает запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

Ограничения затронули бизнесмена Васила Божкова, экс-депутата Народного собрания Болгарии от партии "Движение за права и свободы" Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова.