МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 мая, снизилось на 20 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 385 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

"Это самый низкий уровень первичных заявок с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч", — указывает организация. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали значения показателя на уровне 390 тысяч.

Показатель за неделю, завершившуюся 22 мая, был пересмотрен до 405 тысяч с 406 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 30,5 тысячи с показателя прошлой недели — до 428 тысяч. Это также самый низкий уровень с 14 марта 2020 года, когда он составлял 225,5 тысячи человек. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения — до 458,5 тысячи с 458,75 тысячи. Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло лучше прогноза

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросло на 169 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,771 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,602 миллиона с 3,642 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.