2021-06-04T17:32:05+03:00
2021-06-04T17:32:05+03:00
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2021
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Путин рассказал, что играет главную роль в торговых отношениях стран
Мировая экономика
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Валюта не играет существенной роли в торговых отношениях между странами, необходима стабильность, предсказуемость и надежность, заявил президент России Владимир Путин. "Важна... ПРАЙМ, 04.06.2021
валюта, внешняя торговля, пмэф, владимир путин, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Валюта не играет существенной роли в торговых отношениях между странами, необходима стабильность, предсказуемость и надежность, заявил президент России Владимир Путин.
"Важна стабильность, предсказуемость и надежность, валюта не важна. Но если эмитент, в данном случае Соединенные Штаты, свою национальную валюту не ценят как международную резервную, – а, судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют ее как инструмент конкурентной и политической борьбы, – это наносит ущерб, конечно, доллару как резервной валюте мировой", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.