С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Валюта не играет существенной роли в торговых отношениях между странами, необходима стабильность, предсказуемость и надежность, заявил президент России Владимир Путин. Путин предупредил о серьезном ударе для доллара

"Важна стабильность, предсказуемость и надежность, валюта не важна. Но если эмитент, в данном случае Соединенные Штаты, свою национальную валюту не ценят как международную резервную, – а, судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют ее как инструмент конкурентной и политической борьбы, – это наносит ущерб, конечно, доллару как резервной валюте мировой", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.