ОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В Сан-Сальвадоре жена бывшего президента страны приговорена к десяти годам тюрьмы за коррупцию, пишет агентство ABC.

Экс-президент Сальвадора Антонио Сака был приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию в 2018 году. Его супруга была также осуждена за финансовые махинации.

Большое влияние на расследование дел о коррупции в регионе оказывают США.

Несколько последних анти-коррупционных расследований широко обсуждались в американских СМИ.

"Мы не можем ожидать, что народы Сальвадора, Гватемалы и Гондураса будут процветать, когда их избранные представители власти больше сосредоточены на самообогащении, чем на служении обществу", — прокомментировала парламентарий США от Демократической партии Норма Торрес. Подсчитано, какой нужен доход, чтобы самому копить на пенсию

Ана Лихия де Сака была признана виновной в незаконном обогащении. Суд обязал ее выплатить в бюджет 4,4 миллиона долларов.

Два других президента страны также были обвинены в коррупции.

Франсиско Флорес, президент Сальвадора в 1999-2004 годах,был помещен под домашний арест в рамках расследования о коррупции и умер, не дождавшись суда.

Маурисио Фунес, президент Сальвадора в 2009-2014 годах, после начала анти-коррупционного расследования бежал Никарагуа.