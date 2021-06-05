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Путин считает, что США идут по пути Советского Союза
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Президент России Владимир Путин, говоря о политике в выстраивании отношений США с другими странами, выразил мнение, что Америка идет прямо по пути Советского Союза. Глава... ПРАЙМ, 05.06.2021
пмэф, владимир путин, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о политике в выстраивании отношений США с другими странами, выразил мнение, что Америка идет прямо по пути Советского Союза.
Глава государства на полях ПМЭФ в пятницу встретился с главредами международных информагентств. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.
"В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся… Но количество проблем нарастает — и с наступает момент, когда с ними уже не справиться", — сказал Путин.
"И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза",- добавил он, отметив, что и сам родился в СССР.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.