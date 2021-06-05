МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о политике в выстраивании отношений США с другими странами, выразил мнение, что Америка идет прямо по пути Советского Союза. Путин: Россия не стремится избавиться от доллара

Глава государства на полях ПМЭФ в пятницу встретился с главредами международных информагентств. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.

"В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся… Но количество проблем нарастает — и с наступает момент, когда с ними уже не справиться", — сказал Путин.

"И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза",- добавил он, отметив, что и сам родился в СССР.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.