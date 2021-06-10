МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 июня, снизилось на 9 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 376 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Годовая инфляция в США в мае ускорилась до максимума с 2008 года

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали значения показателя на уровне 370 тысяч. "Это самый низкий уровень первичных заявок с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч", — указывает организация.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 25,5 тысячи с показателя прошлой недели — до 402,5 тысячи. Это также самый низкий уровень с 14 марта 2020 года, когда он составлял 225,5 тысячи человек.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 мая, упало на 258 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,499 миллиона человек. Значение стало самым низким с 21 марта 2020 года — тогда оно составляло 3,094 миллиона. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,757 миллиона с 3,771 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.