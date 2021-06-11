2021-06-11T03:14:00+03:00
2021-06-11T03:14:00+03:00
2021-06-11T03:14:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210611/833904969.html
Космонавты могут полететь к станции "Тяньгун" по российской схеме
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Первый экипаж может отправиться к китайской орбитальной станции "Тяньгун" 17 июня по быстрой российской схеме, сообщил РИА Новости эксперт по космонавтике Игорь Лисов. "С учетом... ПРАЙМ, 11.06.2021
мкс, кнр, роскосмос, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83390/49/833904938.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83390/49/833904938.jpg
https://1prime.ru/images/83390/49/833904937.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83390/49/833904937.jpg
https://1prime.ru/images/83390/49/833904931.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83390/49/833904931.jpg
https://1prime.ru/News/20210611/833904875.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Первый экипаж может отправиться к китайской орбитальной станции "Тяньгун" 17 июня по быстрой российской схеме, сообщил РИА Новости эксперт по космонавтике Игорь Лисов.
"С учетом того, что вывоз китайских ракет с пилотируемыми кораблями обычно происходит за шесть-восемь дней до старта, то запуск "Шэньчжоу-12", скорее всего, планируется на 17 июня", — прокомментировал эксперт.
"Предполагается, что полет корабля к станции займет 4-5 витков, или 6-7,5 часа", — заявил Лисов.
Россия уже десятки лет использует такие быстрые схемы сближения при отправке кораблей "Союз" на Международную космическую станцию, отметило агентство.