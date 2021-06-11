МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Первый экипаж может отправиться к китайской орбитальной станции "Тяньгун" 17 июня по быстрой российской схеме, сообщил РИА Новости эксперт по космонавтике Игорь Лисов. Хакеры похитили программный код симулятора FIFA 21

"С учетом того, что вывоз китайских ракет с пилотируемыми кораблями обычно происходит за шесть-восемь дней до старта, то запуск "Шэньчжоу-12", скорее всего, планируется на 17 июня", — прокомментировал эксперт.

"Предполагается, что полет корабля к станции займет 4-5 витков, или 6-7,5 часа", — заявил Лисов.

Россия уже десятки лет использует такие быстрые схемы сближения при отправке кораблей "Союз" на Международную космическую станцию, отметило агентство.