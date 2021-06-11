МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в апреле вырос на 1,2% к марту, а в годовом выражении — на 30,5%, считают опрошенные порталом DailyFx аналитики. Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана

Соответствующие данные будут опубликованы национальным статистическим бюро страны в пятницу, 11 июня, в 9.00 мск.

В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в июне поднялся до 84 пунктов с уровня мая в 82,9 пункта.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 4 июня, их число не изменилось и составило 359 агрегатов.