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2021
https://1prime.ru/world/20210611/833905900.html
Аналитики оценивают рост промпроизводства Британии в апреле на 1,2%
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Объем промышленного производства в Великобритании в апреле вырос на 1,2% к марту, а в годовом выражении — на 30,5%, считают опрошенные порталом DailyFx аналитики. Соответствующие... ПРАЙМ, 11.06.2021
промпроизводство, daily fх, великобритания, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в апреле вырос на 1,2% к марту, а в годовом выражении — на 30,5%, считают опрошенные порталом DailyFx аналитики.
Соответствующие данные будут опубликованы национальным статистическим бюро страны в пятницу, 11 июня, в 9.00 мск.
В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в июне поднялся до 84 пунктов с уровня мая в 82,9 пункта.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 4 июня, их число не изменилось и составило 359 агрегатов.