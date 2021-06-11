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2021
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Профицит торгового баланса России в апреле вырос на 43%
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в апреле увеличилось на 43,4% в годовом выражении и составило 10,591 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При этом... ПРАЙМ, 11.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в апреле увеличилось на 43,4% в годовом выражении и составило 10,591 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в апреле вырос в годовом выражении на 47,6% — до 36,863 миллиарда долларов, импорта — на 49,4%, до 26,272 миллиарда.