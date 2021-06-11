МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в апреле увеличилось на 43,4% в годовом выражении и составило 10,591 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. Набиуллина дала прогноз по инфляции в России

При этом объем экспорта в апреле вырос в годовом выражении на 47,6% — до 36,863 миллиарда долларов, импорта — на 49,4%, до 26,272 миллиарда.